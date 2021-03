Rivedi Tuchel: "Werner è frustrato? Smettete di leggere queste cose e prendete un libro"

Timo Werner non sta vivendo un momento facile e continuano a rincorrersi le voci su un suo probabile addio dopo una sola stagione al Chelsea. Il tecnico Thomas Tuchel ha parlato della situazione del suo connazionale nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: "Continuate a leggere che è scontento e vuole tornare in Germania? Smettete di leggere. Prendete un libro piuttosto, è meglio. Oggi non capisco perché debba sentirsi frustrato, come ho detto nessuno critica gli attaccanti. Noi siamo una squadra quando si attacca e quando si difende, ma ci aspettiamo che i nostri calciatori creino più occasioni, devono essere più decisivi. Vogliamo che tutti migliorino e alla fine è una mia responsabilità quella di mettere i giocatori nelle migliori condizioni, per trovare la continuità. Così speriamo che non leggiate più cose simili".