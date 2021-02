Robben tartassato dai problemi, stavolta il ritiro può essere definitivo: "Difficile giocare così"

Arjen Robben potrebbe appendere di nuovo gli scarpini al chiodo, stavolta definitivamente. Il fuoriclasse olandese, che era tornato a giocare con il Groningen a un anno dal suo ritiro, non ha pace a causa dei problemi fisici che lo hanno assillato negli ultimi mesi. In un'intervista al sito ufficiale del club olandese ha ammesso: "Mi chiedo se sia ancora realistico andare avanti e tornare in campo. È deludente, non posso dirlo in un modo migliore. Ho un fastidio ai gemelli e in questo momento è difficile per me tornare a giocare. Dobbiamo vedere se ci sono prospettive. Dobbiamo fare una valutazione in questo senso nelle prossime settimane. Arrendersi non è nel mio dizionario, ma le cose non vanno bene".