Rodgers, che disastro in Europa! 5 eliminazioni su 5 ai sedicesimi di Europa League

L’eliminazione del Leicester, in casa contro lo Slavia Praga, ha sorpreso molti. Non è però una novità per Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes. Come evidenziato da Opta, infatti, quella maturata oggi è la quinta eliminazione su cinque per l’allenatore britannico, uscito sempre ai sedicesimi di finale di Europa League. Ogni volta che li ha disputati: prima di oggi, nel 2012/2013 e nel 2014/2015 col Liverpool, nel 2017/2018 col Celtic e nel 2018/2019 sempre col Leicester.

5 - Leicester manager Brendan Rodgers has been eliminated from all five of his UEFA Europa League knockout ties as a manager (all last 32) – with Liverpool in 2012-13 and 2014-15, Celtic in 2017-18 and 2018-19 and Leicester this season. Disappointment. #UEL pic.twitter.com/mLesa9CHgI

