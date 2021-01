Rooney pronto per la nuova avventura: "Questo club ha un potenziale che mi ha sbalordito"

Wayne Rooney ha annunciato oggi il suo addio al calcio giocato. L'ex attaccante di Everton e Manchester United allenerà a tempo pieno il Derby County: "Quando sono tornato per la prima volta nel Regno Unito, sono rimasto completamente sbalordito dal potenziale di questa società. Lo stadio, il centro d'allenamento, la qualità dello staff e del settore giovanile e, naturalmente, i tifosi, che sono sempre fedeli e vicini alla squadra. Nonostante altre offerte, sapevo d'istinto che questo era il posto giusto per me. Avere l'opportunità di seguire le orme di grandi allenatori come Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard e Phillip Cocu è un grande onore e posso promettere a tutti che il mio staff e io non lasceremo nulla di intentato e che cercheremo di sviluppare tutto il potenziale di questo club".