Rose nel mirino della critica dopo la sesta sconfitta di fila: "Non siamo abituati, è una sfida"

Marco Rose sempre più nell'occhio del ciclone. Ieri sera, contro il Borussia Dortmund (che sarà la prossima squadra del tecnico), il Borussia Mönchengladbach ha subito la sesta sconfitta di fila. Un momento sicuramente negativo, a pochi giorni dalla sfida importantissima in campionato contro il Bayer Leverkusen, fondamentale per risalire in classifica e tornare a sperare in una qualificazione alle prossime coppe europee: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. Nel primo tempo il Dortmund non è mai stato pericoloso, abbiamo controllato molto bene. Ha vinto la squadra più fortunata. Ora è importante capire perché stanno arrivando questi risultati negativi. In ogni caso, il problema non è l'atteggiamento, perché oggi non abbiamo visto una squadra poco determinata. Bisogna mantenere questo spirito, è una sfida. Non siamo abituati a così tante partite senza vittorie e ora devo cercare di trasmettere energie e forze per la prossima sfida".