Rothen attacca Leonardo: "Campagna acquisti sbagliata. Sostituire Cavani con Icardi un errore"

Jerome Rothen non le manda a dire e attacca Leonardo. L'ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha affermato che il ritorno del dirigente brasiliano non ha giovato affatto alla squadra francese. I risultati ottenuti negli ultimi anni non sono merito dell'ex allenatore di Inter e Milan,, che sarebbe anzi colpevole di non aver gestito bene alcuni casi di mercato: "Non possiamo biasimare la squadra per i risultati: una finale la scorsa stagione, una semifinale quest'anno, ci sono stati indubbiamente progressi in ambito europeo. Ma questi miglioramenti sono il frutto del ritorno di Leonardo? Ha sbagliato la campagna acquisti: Tuchel aveva bisogno di un rinforzo a centrocampo ma gli hanno preso Danilo, e non so cosa stia diventando Danilo, di sicuro non è mai stato all'altezza. Stesso discorso per la sostituzione di Cavani con Icardi. La partenza di Cavani lascia a desiderare, come quella di Thiago Silva, anche se ritengo giusto che non gli sia stato rinnovato il contratto. Tutti questi piccoli dettagli fanno sì che il ritorno di Leonardo oggi sia da considerare un fallimento. E non sta nemmeno gestendo bene il caso-Neymar".