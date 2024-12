Live TMW Ruben Dias: "Dobbiamo credere in noi stessi. Conceicao? È davvero forte"

18:46 - Ruben Dias presenta Juventus-Manchester City, gara valida per la sesta giornata di Champions League, in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Inizia la conferenza di Ruben Dias

Vi aspetta una grande settimana...

"Pensiamo una gara alla volta. Sarà una partita importante e dura".

Quanto vi destabilizzano gli infortuni in difesa?

"Abbiamo avuto davvero un sacco di infortuni, ma il nostro focus è su come superare questo momento. Succede tutte le volte in cui rientro a casa e mi rimane in testa come superare questo momento. In questi momenti conta restare uniti a prescindere dalle difficoltà. Questo è il calcio, questa è la vita. Non è un periodo facile. Eravamo in una situazione diversa in passato. A volte abbiamo di più, a volte di meno. E' successo in passato un periodo un po' critico, sono momenti dove possiamo mostrare carattere. Così si fa nei momenti più duri".

Cosa dici ai compagni?

"Lo facciamo tutti in realtà, cerco di essere spontaneo nel mio modo di rapportarmi in qualsiasi circostanza. Ci sono momenti in cui le parole hanno un significato e penso che abbiamo fatto un bel lavoro tra i leader nel cercare di valutare il momento e per provare a superarlo. Siamo una squadra, calciatori e giocatori, ma una famiglia anche. Siamo uniti e cerchiamo la motivazione per andare avanti. Utilizzarla come sprone".

Guardiola ha detto che dovete fare le cose semplici...

"Condivido. Non ho sentito Pep, ma se l'ha detto ci crede fermamente. Continuiamo a credere in questo progetto, è stato magico. Bisogna tornare alle basi".

Avete trovato un modo per superare i problemi?

"Noi ci approcciamo sempre nella stessa maniera. Non ci fermiamo mai. Quando riusciamo a trovare un buon ritmo possiamo essere molto pericolosi. Dobbiamo credere in noi stessi e non dobbiamo farci demotivare dalle difficoltà".

Come vivi questa crisi?

"E' un po' il bello del calcio, ci sono persone che si chiedono cosa potrà succedere. Dobbiamo dimostrare di saper fare quello che sappiamo fare. I successi del passato non contano, chiederanno sempre di più e saranno più esigenti con noi. Se le gambe ci faranno andare avanti, continueremo a spingere. E' questa la nostra forza, l'ispirazione per essere sempre più grandi. Vincere è sempre la nostra priorità. Dobbiamo considerare anche il nostro retaggio, ci sono problemi, ma anche la cosa che cercano i nostri tifosi sono i modi in cui bisogna reagire. Abbracciamo questo momento difficile, mostriamo quel che valiamo"

Come immagini la sfida con Vlahovic? Le differenza con Haaland?

"Non mi piace fare i confronti con i giocatori. Dobbiamo considerare quello che potranno fare come squadra e sarà una bella sfida. Noi dobbiamo pensare a noi stessa".

Su Conceicao?

"È stato una sorpresa per voi, ma non per me. Lui è veramente forte. Noi sappiamo bene quanto possono essere forti i giocatori della Juventus. Ovviamente ci sono individualità molto forti, come altri giocatori della Juve. Sappiamo a cosa andiamo incontro".

Termina la conferenza stampa di Ruben Dias