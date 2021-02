Rugani saluta il Rennes: "Esperienza che porterò sempre nel cuore, grazie a tutti"

L'avventura di Daniele Rugani in Francia con la maglia del Rennes è durata solo pochi mesi, prima del ritorno in Italia, destinazione Cagliari. Il difensore ha voluto salutare la sua ex squadra con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Voglio ringraziare la società ei miei compagni di squadra per non avermi mai fatto mancare il loro sostegno. Ho passato gli ultimi 4 mesi in una città che mi ha fatto sentire a mio agio, è stata un'esperienza che porterò per sempre nel mio cuore".