Russia, torna dopo due mesi il campionato: caccia allo Zenit. Domani è già derby moscovita

Dopo due mesi di pausa invernale torna questa sera il campionato russo con l'anticipo fra Tambov e Rotor Volgograd. Caccia allo Zenit in fuga con CSKA e lo Spartak Mosca di Domenico Tedeco, che lascerà la squadra al termine della stagione, diretti inseguitori. Solo due posti verranno garantiti per la Champions League, uno in meno rispetto all'ultima edizione. E solo la vincitrice si assicurerà l'ingresso tra le 32. Terza e quarta che si garantiscono la nuova Conference League e la vincitrice della coppa nazionale andrà in Europa League. Retrocederanno le ultime due, ai playout 13esima e 14esima con la 3a la 4a della seconda divisione. Ultimi 11 turni da disputare, questo il programma della 20esima giornata, la classifica e i marcatori:

20esima giornata

TAMBOV-ROTOR VOLGOGRAD stasera alle 17

KHIMKI-UFA domani alle 12

ZENIT-ROSTOV domani alle 14.30

LOKOMOTIV MOSCA-CSKA MOSCA domani alle 17

SOCHI-ARSENAL TULA domani alle 17

SPARTAK MOSCA-RUBIN KAZAN domenica alle 12

AKHMAT-DINAMO MOSCA domenica alle 14.30

KRASNODAR-URAL domenica alle 17

Classifica

Zenit 41

CSKA 37

Spartak Mosca 35

Sochi 33

Rostov 32

Dinamo Mosca 30

Krasnodar 30

Lokomotiv Mosca 28

Rubin Kazan 28

Akhmat Grozny 26

Khimki 25

Ural 21

Rotor Volgograd 14

Arsenal Tula 14

Ufa 13

Tambov 13

Marcatori

11 reti: Dzyuba e Azmoun (Zenit)

9 reti: Berg (Krasnodar)

8 reti: Vlasic (CSKA), Larsson e Ponce (Spartak), Noboa (Sochi)

7 reti: Despotovic (Rubin Kazan)