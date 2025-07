Ufficiale Un argentino in Russia: Roman Vega lascia casa e firma con lo Zenit fino al 2030

vedi letture

A San Pietroburgo si aggirerà un argentino. Infatti, come ufficializzato dallo Zenit nelle scorse ore, Roman Vega è ufficialmente un nuovo giocatore in forza nel club di Prem'er-Liga: i russi hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino sinistro di 21 anni alla sua seconda esperienza assoluta lontano dall'Argentina e da Buenos Aires (la prima nelle giovanili del Barcellona). Vega ha firmato un contratto quinquennale con lo Zenit e avrà validità fino al 30 giugno 2030.

Il comunicato dello Zenit

"Roman Vega è nato il 1° gennaio 2004 a Buenos Aires ed è entrato a far parte del settore giovanile dell'Argentinos Juniors all’età di appena quattro anni. La stessa accademia che ha dato al mondo Diego Maradona, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme e molti altri grandi calciatori argentini. Ha esordito in prima squadra a soli 17 anni e ha indossato la fascia da capitano a 20 anni. In totale, il difensore ha disputato 63 partite con l’Argentinos Juniors, segnando un gol e realizzando tre assist. Vega ha trascorso la stagione 2022/23 in prestito al Barcellona B, la seconda squadra dei campioni di Spagna, collezionando 17 presenze nella terza divisione spagnola. Roman ha partecipato alla Coppa del Mondo U20 del 2023 con l’Argentina, collezionando cinque presenze e un gol con l’U20 e due presenze con l’U23.

Benvenuto a San Pietroburgo, Roman Vega: ti auguriamo il massimo successo con i bianco-blu-celesti! Bienvenidos!", la chiosa dell'annuncio ufficiale.