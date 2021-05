Sabato la finale di Champions. Tuchel: "Ho imparato dal Bayern. Mendy? Siamo fiduciosi"

vedi letture

Thomas Tuchel è pronto per affrontare la sua seconda finale consecutiva di Champions League, dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco, quando era alla guida del Paris Saint-Germain. Stavolta il tecnico tedesco ha centrato l'impresa con il Chelsea e spera in un finale diverso: "Ho imparato molto da quella partita, ma succede dopo ogni sconfitta. Sarò più saggio, come anche Thiago Silva, anche se un anno fa fu tutto molto diverso. Abbiamo fatto un percorso molto più lungo. Vantaggio psicologico? Non so, ma li abbiamo battuti due volte su due. In una finale può succedere di tutto e la fortuna è un fattore molto importante, così come la mentalità e il modo di affrontare la pressione. Sono le piccole cose che contano".

Come stanno Kanté e Mendy: "Dovremo consultarci con medici e fisioterapisti. Mendy spero che possa riprendere gli allenamenti mercoledì: è migliorato, ma giocherà solo se sarà in grado di farlo. Siamo fiduciosi, l'infortunio no sembra grave. Altrimenti ci sarà Kepa".

Il futuro di Giroud e Thiago Silva: "Le discussioni sono state rimandate per ovvi motivi. Parleremo con loro e la società conosce la mia opinione. Non è il momento di fare annunci, sarà la società a farlo".