Sagnol spiega la scelta di accettare la Georgia: "I progetti a medio termine sono un lusso"

Lo scorso 15 febbraio è diventato CT della Georgia. Oggi, Willy Sagnol ha spiegato le ragioni che lo hanno portato ad accettare questo incarico: “Penso di essere una di quelle persone che hanno riflettuto molto durante questa crisi, sui desideri e le priorità. I colloqui con i vertici federali georgiani mi hanno molto colpito. Sia il presidente che il vicepresidente sono ex giocatori che giocavano in Bundesliga, quando io vestivo la maglia del Bayern. Cercavo un progetto in cui mi consentissero di lavorare a medio termine, questo è un po' un lusso nel calcio. In Francia o altrove, l'unica certezza che hai è la firma del contratto, poi duri 6-8 mesi".