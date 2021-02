Salisburgo-Villarreal, Marsch: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita"

Il tecnico del Salisburgo Jesse Marsch ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Villarreal: "Non vediamo l'ora che arrivi questa partita. Il Villarreal è una grande squadra. E' una squadra forte, anche se le ultime settimane non sono state facili per loro. Anche il loro allenatore è eccellente, quindi mi aspetto una grande partita. Vogliamo mettere in campo un gioco intenso, con e senza il pallone. Sarà importante portarsi in vantaggio e, se possibile, mantenerlo fino al fischio finale".