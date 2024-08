Ufficiale Saluto straziante all'Al Ahly, Abdelmonem va al Nizza: "Eternamente grato"

Dalle giovanili dell'Al-Ahly, con qualche prestito sparso e una vicinanza sempre al mondo egiziano, questa volta per Mohamed Abdelmonem è arrivata l'ora di traslocare in una realtà più esigente. Il difensore centrale, classe '99, infatti ha colto al volo l'opportunità di firmare un contratto quadriennale con il Nizza, restando però sempre grato alle sue origini e al suo processo di crescita nel suo club.

Il comunicato ufficiale. L'OGC Nice è orgoglioso di annunciare l'ingaggio di Mohamed Abdelmonem fino al 2028. Il difensore centrale arriva dall'Al-Ahly.

In Egitto è una stella, un pilastro di una delle più grandi squadre nazionali del continente africano, con la quale ha raggiunto la finale della Coppa d'Africa nel 2022. Mohamed Abdelmonem ha goduto dello stesso status anche all'Al-Ahly, club con il quale ha costruito un bel record di successi. Tre volte campione d'Egitto (2018, 23, 24) e vincitore di due Champions League africane (2023, 2024)", la chiosa dell'annuncio del Nizza.

Il difensore centrale dei Faraoni (25 presenze, 2 gol) resterà "eternamente grato all'Al-Ahly, con cui sono cresciuto, come giocatore e come uomo. Era giunto il momento di affrontare una nuova sfida in un grande club europeo. Ho scelto di unirmi all'OGC Nice per portare la mia carriera al livello successivo. Ringrazio il club per aver creduto in me e ringrazio l'Al-Ahly per aver reso possibile questo trasferimento. Farò tutto il possibile per rendere orgogliosi i tifosi e per aiutare l'OGC Nice a raggiungere i suoi obiettivi" - il messaggio trasmesso sul portale ufficiale del club francese.

Il benvenuto del presidente. "Dopo Tanguy (Ndombele), Jonathan (Clauss) e Moïse (Bombito), siamo riusciti ancora una volta a ingaggiare un internazionale, il che dimostra che il nostro progetto è chiaro e ambizioso”, ha detto Jean-Pierre Rivère, numero uno del Nizza. "Un mercato non è mai facile, ma noi continuiamo a lavorare con calma, facendo un passo alla volta. Diamo il benvenuto a Mohamed, con cui abbiamo avuto un ottimo rapporto fin dall'inizio. È il primo giocatore egiziano nella storia del club. Spero che lascerà un'impronta duratura con noi. Benvenuto a lui!", la chiosa del messaggio.