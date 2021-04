Sampaoli detta la linea al Marsiglia: l'obiettivo è tenere tutti i big, da Thauvin a Lirola

Jorge Sampaoli è subito entrato nei cuori dei giocatori dell'Olympique Marsiglia e il lavoro del tecnico argentino potrebbe riflettersi anche sul prossimo mercato. Come riporta La Provence, infatti, si aprono spiragli per la permanenza di Florian Thauvin: l'esterno offensivo, obiettivo del Milan a parametro zero, potrebbe anche decidere di rinnovare il suo contratto con il club francese. Ma Sampaoli avrebbe già chiesto alla società di riscattare due giocatori che ritiene fondamentali per la sua squadra: Leonardo Balerdi e Pol Lirola. Entrambi hanno costi piuttosto elevati e Longoria dovrà sedersi con Borussia Dortmund e Fiorentina per cercare di abbassarne le pretese. Stesso discorso per Arkadiusz Milik, anche se il polacco ha già manifestato l'intenzione di proseguire la sua carriera altrove.