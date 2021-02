Sampaoli lascia l'Atletico Mineiro: "Giovedì la mia ultima partita". È pronto per il Marsiglia

Jorge Sampaoli diventerà tra poche ore il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. L'ex CT di Argentina e Cile ha annunciato il suo addio all'Atletico Mineiro con una lunga lettera: "Il 2020 è stato molto difficile per l'umanità. Volevamo costruire una squadra che aiutasse a dimenticare per un momento la tristezza. Non volevamo solo vincere: abbiamo cercato di trasmettere felicità. Non c'è stato un solo giorno in cui abbiamo rinunciato alla nostra idea di calcio. Questa squadra ha avuto il coraggio di giocare ovunque, in casa e in trasferta. e questo mi dà un orgoglio impressionante. Voglio che questa sia una mentalità che resti anche nel futuro. Il calcio brasiliano ha un talento infinito e mi ha fatto riscoprire la bellezza del calcio, qualcosa che mi segnerà per sempre.

La fine, però, è arrivata. Giovedì sarà la mia ultima partita qui. Lascio con la nostalgia di non poter ammirare di nuovo lo stadio pieno. Voglio ringraziare tutto il club: i giocatori, per il loro lavoro; tutti i dipendenti, per aver messo la loro anima in questo progetto; la dirigenza, per averci messo nelle migliori condizioni; la città, per averci trattato così bene. Il club è destinato a lottare per grandi traguardi. So che le vittorie arriveranno. Vi amo moltissimo e vi auguro di continuare a camminare guidati dal cuore".