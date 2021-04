"Sarà una battaglia, stimo Guardiola". Rivedi Pochettino prima di PSG-Man City

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, semifinale d'andata di Champions League: "Guardiola? Per me è solo la gara fra la mia squadra e un'altra. Non è una battaglia personale, c'è il PSG contro il Manchester City. Sarà una battaglia tra due grandi squadre. Guardiola è uno dei migliori allenatori del mondo, ammiro la sua carriera. Non sarà una partita facile per entrambe le squadre. Ci sono giocatori fantastici, sarà una gara difficile e competitiva".

