Ufficiale Sarmiento ancora in prestito, stavolta l'ecuadoriano firma per il Burnley

vedi letture

Roberto De Zerbi non gli ha garantito un ruolo da protagonista in prima squadra e così il suo successore, così Jeremy Sarmiento va a farsi le ossa in Championship. Il Brighton, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione in prestito del giovane centrocampista ecuadoriano (nato in Spagna e con passaporto inglese) al Burnley fino al termine della stagione.

Questo il comunicato ufficiale del club inglese: