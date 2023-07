ufficiale Sarmiento lascia il Brighton. Il 21enne ecuadoriano in prestito al West Bromwich

Roberto De Zerbi non gli ha garantito un ruolo da protagonista in prima squadra, così Jeremy Sarmiento va a farsi le ossa in Championship. Il Briighton, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione in prestito del giovane centrocampista ecuadoriano (nato in Spagna e con passaporto inglese) al West Bromwich Albion fino al termine della stagione.

"Ha bisogno di giocare con regolarità"

Questo il comunicato dei Seagulls: "Il 21enne ha collezionato nove presenze in Premier League con noi la scorsa stagione. Il direttore tecnico David Weir ha dichiarato: 'Jeremy è in una fase in cui ha bisogno di giocare con regolarità e questa è davvero una buona opportunità per lui. Terremo d'occhio il suo rendimento per tutta la stagione e gli auguriamo ogni bene'. Il nazionale ecuadoriano è arrivato nel 2021 dal Benfica, debuttando in prima squadra nel settembre dello stesso anno nella Carabao Cup. Ha collezionato 19 presenze in prima squadra in tutte le competizioni".