Ufficiale Savic lascia l'Atletico Madrid dopo 9 anni: "Accordo per la risoluzione". Lo aspetta il Trabzonspor

L'Atletico Madrid ufficializza la separazione da Stefan Savic dai propri canali social ufficiali: "Accordo per la risoluzione del contratto di Stefan Savić. Grazie mille per la tua professionalità e il tuo lavoro durante questi nove anni e buona fortuna per la tua nuova sfida".

L'ex difensore della Fiorentina, approdato in Spagna nel 2015 e divenuto una delle colonne dei Colchoneros nei successi ottenuti con il Cholo Simeone, ha un accordo con il Trabzonspor in Turchia. Si attende dunque ora solamente il comunicato ufficiale del club della Super Lig: si parla per lui di un accordo triennale da 3 milioni netti a stagione.