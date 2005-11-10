Ufficiale La scelta del giovane Nallo: lascia le giovanili del Liverpool e si trasferisce in Finlandia

L'HJK Helsinki ha ufficializzato l'arrivo di Amara Nallo, difensore centrale inglese di 19 anni, che si trasferisce dal Liverpool con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il giovane centrale ha già sostenuto il primo allenamento con la sua nuova squadra ed è ora in attesa del via libera burocratico che gli consentirà di scendere in campo.

Le prime impressioni sono state decisamente positive, come ha raccontato lo stesso Nallo: "L'intensità degli allenamenti è stata davvero molto alta. È bello giocare insieme a calciatori di qualità. Il livello delle richieste è elevato ed è proprio quello che mi piace". Il difensore arriva a Helsinki con idee molto chiare sugli obiettivi da raggiungere: "L'HJK è il club più importante della Finlandia e sono davvero entusiasta di essere qui. Sono venuto per vincere, voglio conquistare il maggior numero possibile di partite e giocare il più possibile. Spero che potremo lottare per il titolo e conquistare anche la Coppa".

Nato a Londra, Nallo è approdato nell'Academy del Liverpool nell'autunno del 2023 dopo l'esperienza nel settore giovanile del West Ham. In poco tempo si è imposto come uno dei prospetti più interessanti dei Reds, diventando capitano della formazione Under 21 e collezionando anche tre presenze con la prima squadra, due in UEFA Champions League e una in Coppa di Lega inglese. Il centrale ha inoltre rappresentato l'Inghilterra nelle selezioni giovanili.