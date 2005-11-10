Ufficiale Un ex Sampdoria vola in Grecia da Mazzarri: Hromada ha firmato con l'Iraklis

L'Iraklis di Walter Mazzarri ha ufficializzato l'ingaggio di Jakub Hromada, centrocampista slovacco di 30 anni che va a rinforzare la mediana della formazione greca con un bagaglio di esperienza maturato in alcuni dei principali campionati europei.

Nato a Košice il 25 maggio 1996, Hromada è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, dove ha mosso i primi passi prima di iniziare un percorso che lo ha portato a vestire le maglie di Sampdoria, Pro Vercelli, Senica, Viktoria Plzeň, Slavia Praga e Rapid Bucarest. Nel corso della sua carriera ha collezionato presenze in Serie A, nella massima divisione ceca, oltre ad aver disputato competizioni internazionali come Europa League e Conference League, mettendo in mostra qualità tecniche e una notevole esperienza a livello continentale.

Il nuovo acquisto dell'Iraklis vanta inoltre un importante percorso con la nazionale slovacca. Dopo aver rappresentato il proprio Paese in tutte le selezioni giovanili, è riuscito a conquistare anche la convocazione con la nazionale maggiore, con la quale ha totalizzato cinque presenze.