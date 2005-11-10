Ufficiale L'Hull sogna il ritorno in Premier. Colpo dagli svincolati: preso il giapponese Morita

L'Hull City ha ufficializzato un importante rinforzo per il proprio centrocampo annunciando l'ingaggio di Hidemasa Morita. Il nazionale giapponese arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con lo Sporting CP e ha firmato un contratto biennale, con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione.

Classe 1995, Morita porta in dote una grande esperienza internazionale. Nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 370 presenze ufficiali, conquistando otto trofei e vestendo per 40 volte la maglia della nazionale giapponese. Reduce da quattro stagioni allo Sporting Lisbona, il centrocampista difensivo è stato uno dei protagonisti dei successi del club portoghese, contribuendo alla conquista di due campionati consecutivi e di una Coppa di Portogallo. Con la formazione biancoverde ha totalizzato 166 presenze, realizzando 11 gol e fornendo 16 assist.

Morita vanta inoltre una significativa esperienza nelle competizioni europee. Ha disputato 23 partite in UEFA Champions League, contribuendo anche al raggiungimento dei quarti di finale nell'ultima edizione del torneo, oltre a collezionare 11 presenze in Europa League. Nato a Takatsuki, ha esordito tra i professionisti con il Kawasaki Frontale nel 2018, vincendo subito il campionato giapponese. Con il club nipponico ha conquistato anche la Coppa di Lega, la Supercoppa del Giappone, la Coppa dell'Imperatore e un secondo titolo nazionale, entrando inoltre nella squadra ideale della J1 League.

Dopo 108 presenze con il Kawasaki, nel gennaio 2021 si è trasferito in Portogallo al Santa Clara, dove si è messo in luce prima del definitivo salto allo Sporting. Con la nazionale giapponese, con cui ha debuttato nel 2018, ha preso parte al Mondiale del 2022 e ha segnato uno dei suoi sei gol internazionali nei quarti di finale della Coppa d'Asia 2024. Ora per Morita inizia una nuova avventura in Championship con la maglia dell'Hull City.