Schalke 04-Mainz, le formazioni ufficiali: esordio assoluto per il cugino di Calhanoglu

Ultima spiaggia per lo Schalke 04, che deve battere il Mainz per continuare a sperare in una miracolosa salvezza. Dimitrios Grammozis, il nuovo tecnico, ha gli uomini contati e schiera diversi giovani: tra questi anche Kerim Calhanoglu, cugino del rossonero Hakan, che fa il suo esordio ufficiale in prima squadra a 18 anni. Ecco le formazioni ufficiali:

Schalke (4-2-3-1): Rönnow; Becker, Mustafi, Thiaw, Calahanoglu; Serdar, Kolasinac; William, Harit, Raman; Hoppe.

Mainz (3-4-1-2): Zentner; St. Juste, Bell, Niakhate; da Costa, Kohr, Barreiro, Mwene; Latza; Burkhardt, Szalai