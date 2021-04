Schalke, Huntelaar apre la porta a una permanenza anche in Zweite Bundesliga

vedi letture

Nonostante una retrocessione praticamente certa, lo Schalke 04 potrebbe contare anche in Zweite Bundesliga su Klas-Jan Huntelaar. L'olandese ha dichiarato: "Non è una questione di età, ma di mentalità" ha dichiarato in una conferenza stampa. L'olandese, che è arrivato al capezzale della squadra a gennaio, firmando un contratto di sei mesi, ha dichiarato di divertirsi ancora in campo. Con la rete segnata sabato scorso contro il Bayer Leverkusen (partita persa 2-1), Huntelaar è diventato il più anziano marcatore dei Knappen a 37 anni e 234 giorni, battendo il record del portiere Oliver Reck, in rete a 36 anni e 347 giorni in uno Schalke-St. Pauli del 2002.