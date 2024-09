Ufficiale Scossone all'Anderlecht: Riemer licenziato, Hubert diventa il nuovo allenatore ad interim

Terremoto in casa Anderlecht. Dopo dovute riflessioni alla fine il club belga ha preso la decisione di licenziare l'allenatore 45enne Brian Riemer. La sconfitta contro l'RC Genk, ma soprattutto il calcio privo di contenuti che ha accompagnato la squadra, sono diventati fatali per il danese. In attesa della nomina di un nuovo allenatore, David Hubert assumerà il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra - dopo una stagione come assistente allenatore dell'U23.

Il comunicato ufficiale

"L'RSC Anderlecht ha concluso la collaborazione con l'allenatore Brian Riemer. Il club desidera esprimere la sua esplicita gratitudine a Brian per l'impegno profuso negli ultimi 1 anno e 9 mesi alla guida della prima squadra. Tuttavia, la dirigenza del club ha valutato insufficienti le prestazioni della squadra e ha quindi deciso di interrompere la collaborazione.

Brian Riemer è stato nominato capo allenatore dell'RSCA nel dicembre 2022. Il tecnico danese è arrivato dal Brentford FC in Premier League. Nei suoi primi sei mesi, Brian ha guidato i bianco-viola ai quarti di finale della UEFA Europa Conference League, nonostante un risultato finale deludente in Jupiler Pro League. La scorsa stagione, l'allenatore danese ha gettato nuove basi che hanno permesso allo Sporting di lottare per il titolo fino all'ultima giornata. Alla fine l'Anderlecht si è classificato terzo in campionato.

Brian ha allenato l'RSC Anderlecht per 76 partite. Durante il suo mandato, Brian Riemer ha sempre dimostrato grande dedizione al nostro club. Con il suo atteggiamento positivo e la sua etica del lavoro, Brian ha svolto un ruolo innegabile nella rinascita sportiva della scorsa stagione. Ancora una volta, il club desidera ringraziare espressamente Brian e augurargli il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera", la chiosa dell'annuncio del club belga.