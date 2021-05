Se Pogba non rinnova il Manchester United lo venderà: si riapre la pista Real Madrid?

"Il Real ha sempre affascinato Pogba, che sogna di lavorare con Zidane, il suo idolo da ragazzino". In una lunga intervista concessa ad AS Mino Raiola ha parlato così del futuro di Paul Pogba e gli scenari di un addio al Manchester United si sono riaperti. Sun on Sunday scrive che i Red Devils hanno intenzione di cederlo subito, già quest'estate, se il centrocampista francese non dovesse accettare il rinnovo di contratto.