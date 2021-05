Senza Ferguson è dominio cittadino del Man City: Red Devils mai davanti in Premier dal 2013

Sir Alex Ferguson si è ritirato nel 2013, dopo aver conquistato l'ennesima Premier alla guida del Manchester United. Da allora, i Red Devils non sono più riusciti a trionfare e hanno visto i "cugini" del City vincere per ben quattro volte il campionato. In generale, lo United non è mai arrivato davanti in classifica ai rivali cittadini dall'addio del leggendario manager scozzese. E oggi ha "regalato" loro il titolo, perdendo in casa contro il Leicester.