Serata storica per lo Young Boys: ai quarti di una coppa europea dopo 33 anni d'attesa

Una serata storica per lo Young Boys, non solo per aver battuto ed eliminato il più quotato Bayer Leverkusen, ma anche per aver conquistato quei quarti di finale in una competizione europea che mancavano da ben 33 anni. L’ultima volta che gli svizzeri erano riusciti ad andare oltre gli ottavi fu infatti nella stagione 1987/88 quando in Coppa delle Coppe superò i primi due turni (contro DAC Dunajská Streda e ADO Den Haag) prima di essere eliminati ai quarti dall’Ajax.