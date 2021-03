Sheffield, Heckingbottom dopo il KO contro i Blues: "Brutto perdere così, guardiamo avanti”

vedi letture

Paul Heckingbottom, tecnico dello Sheffield United, dopo la sconfitta subita contro il Chelsea, ha dichiarato: “È brutto perdere così, ma ci sono molti aspetti positivi. Ma dobbiamo guardare avanti. Non abbiamo approcciato bene alla partita ma, nel secondo tempo, c’è stata una buona reazione e sono contento della risposta. Il primo gol è stato fortuito. Il secondo è normale subirlo se sei riversato nella metà campo avversaria. Senza subire quella rete, avremmo avuto ancora due minuti per provare a pareggiare i conti. Perché quando avanzavamo, davamo fastidio ai Blues. I ragazzi hanno lottato per tutti e novanta minuti. Non possiamo abbatterci, andiamo avanti.”.