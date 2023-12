Cambio in panchina allo Sheffield United: Paul Heckingbottom non è più l'allenatore dei blades. Salutano anche i collaboratori Stuart McCall e Mark Hudson.

La squadra è attualmente ultima in classifica in Premier League dopo 14 giornate ed è reduce da un'umiliante sconfitta sul campo del Burnley in una sfida salvezza. 46 anni, Heckingbottom aveva raccolto il testimone della prima squadra a novembre 2021, conducendola al ritorno in Premier League. Lo Sheffield United fa sapere che un nuovo allenatore verrà nominato prima della partita che la squadra giocherà domani sera contro il Liverpool.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties.

Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 5, 2023