Si corona il sogno di Diallo: esordio con il Manchester United nella sfida di Europa League

vedi letture

Dopo l'esordio in Champions League, ma con la maglia dell'Atalanta, il giovanissimo talento di scuola Atalanta Amad Diallo ha fatto pochi minuti fa il suo debutto in Europa League, ma soprattutto con la maglia del Manchester United. Dopo lo show messo in atto con le giovanili dei Red Devils (2 gol e 5 cinque assist in due gare), il giovane attaccante ivoriano si è guagnato la stima di Solskjaer, che lo ha buttato nella mischia durante il sedicesimo di finale contro la Real Sociedad.