Simeone elogia Suarez, eroe della rimonta con l'Osasuna: "Sapevo che avrebbe segnato"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato con grande entusiasmo il gol di Luis Suarez che all'88' ieri ha permesso ai suoi di ribaltare il risultato contro l'Osasuna e di mantenere il primato in classifica a una giornata dalla fine del campionato: "Sapevo che non era il momento giusto per togliere Luis Suarez dal campo, sapevo che qualcosa sarebbe accaduto alla fine. È successo, bella giocata sulla destra e gol di Luis per il 2-1. Siamo felici, ragioniamo partita per partita ora più che mai... Siamo entusiasti di vivere questo momento e vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi di noi. Preparerò la squadra nel migliore dei modi per affrontare il Valladolid sabato prossimo", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

