Siviglia, esordio di Gomez. Lopetegui: "Non era facile dopo un mese senza gare ufficiali"

Esordio per il Papu Gomez ieri sera con la maglia del Siviglia. Un'ora di gioco nella sfida di Copa del Rey contro l'Almeria, vinta per 1-0 (gol di Ocampos su assist di Suso). In merito il tecnico Julen Lopetegui ha dichiarato: "È stato positivo, credo non sia stato facile per lui dopo un mese e mezzo senza gare ufficiali. Si è allenato un mese con la Primavera e affrontava un quarto di finale, una gara impegnativa e importante contro un'avversaria importante. Già in allenamento faceva capire che stava bene e credo abbia giocato dei minuti interessanti. Ci ha aiutato finché è stato in campo".