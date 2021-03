Slovacchia, il ct Tarkovic: "L'assenza di un giocatore come Skriniar è pesante"

Non è solo l'assenza di Milan Skriniar a causare grattacapi a Stefan Tarkovic, ct della Nazionale slovacca, in vista delle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2022. L'infortunio di Marek Hamsik e il forfait anche del portiere Marek Rodak priva il tecnico di altri elementi importanti; in pratica, solo i giocatori provenienti dalla Bundesliga saranno a disposizione per il primo match contro Cipro. Tarkovic analizza la situazione intervistato da Sport24.sk: "Dal punto di vista di ogni slovacco, l'assenza di un giocatore con le qualità di Milan Skriniar è una grande perdita. Per quanto riguarda la situazione di Pekarík, Duda e Bénes, comunichiamo con tutti e tre. Abbiamo già parlato con l'Hertha, oltre che con l'Augsburg. Anche se non lo possiamo comunicare ancora ufficialmente, saranno disponibili per almeno una partita".