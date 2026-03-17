Slovenia, i convocati di marzo: c'è l'ex Udinese Bijol, chance per Begic e Sesko
Il commissario tecnico della nazionale di calcio slovena, Bostjan Cesar, ha presentato durante la conferenza stampa odierna presso il Centro Nazionale di Calcio di Brdo la lista dei giocatori convocati per le partite amichevoli di marzo. La Slovenia affronterà l'Ungheria il 28 marzo a Budapest, mentre tre giorni dopo la attende la sfida contro il Montenegro a Podgorica.
Da segnalare la presenza di Jaka Bijol, ex difensore centrale dell'Udinese ma la scorsa estate trasferitosi al Crystal Palace. Altro volto noto per la Serie A Petar Stojanović, che ha lasciato l'Empoli lo scorso luglio per sbarcare al Legia, mentre il classe 2003 della Sampdoria Tjas Begic si prende il suo momento di gloria con la chiamata in Nazionale. Come nome altisonante c'è anche Benjamin Sesko, centravanti del Manchester United. Assente Oblak dell'Atletico Madrid invece.
Di seguito i 26 giocatori convocati dal CT:
Portieri: Vekic, Vidovsek, Leban.
Difensori: Bijol, Karnicnik, Janza, D.Brekalo, Drkusic, Zec, Ratnik, Urbancic.
Centrocampisti: Stojanovic, Verbic, Cerin, Eslnik, G.Stankovic, Horvat, Seslar, Svetlin, Zeljkovic, Sturm, Begic.
Attaccanti: Sporar, Sesko, Vipotnik, Matko.
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