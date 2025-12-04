Jaka Bijol, finalmente titolare al Leeds in Premier. E autore di un gol contro il Chelsea

Forse aveva solo bisogno di tempo, Jaka Bijol. Perché nelle prime otto gare di questo campionato, con la maglia del Leeds, è sempre rimasto in panchina. Dalla vittoria con il West Ham in poi è diventato un titolare, fino al gol di ieri sera contro il Chelsea, che ha dato la vittoria ai Whites, mandando un chiaro segnale al campionato.

Il punto di partenza

Come per diversi interpreti e plusvalenze nel corso degli anni, Bijol è stata un'ispirazione da parte dello scouting dell'Udinese, capace di scovarlo al CSKA Mosca nell'estate del 2022 e farlo diventare uno dei centrali più ambiti del nostro calcio. Peccato che nonostante l'interesse di diversi club, come Inter e Atalanta, ma anche Roma, alla fine non sia mai arrivata la proposta giusta.

La cessione

Cosa che invece è stata fatta dal Leeds nel corso dell'estate. 18 milioni di euro che hanno portato alla cessione, anche perché nel frattempo era stato raggiunto un accordo per il cartellino di Bertola, oltre a trattenere l'altro grande protagonista della difesa, cioè Omar Solet. "Sono stati anni di alti e bassi per tutti - ha detto al momento della sua cessione - ma per queste esperienze sarò per sempre grato".

Gli scenari di mercato

La situazione sta cambiando molto rapidamente. Perché se fosse rimasto sempre in panchina, ecco che i nostri club avrebbero provato a riportarlo in Italia a gennaio. Così sembra difficile una sua partenza, sia in prestito che a titolo definitivo.