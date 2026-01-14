È Bijol il nome nuovo per la Fiorentina. Possibili offerte dalla Turchia per Sohm

La Fiorentina dopo aver preso Jack Harrison si concentrerà sul reparto difensivo e proprio per questo ha messo gli occhi su Jaka Bijol. Secondo quanto riportato da La Nazione, gli altri nomi, oltre al centrale del Leeds, sono quelli di Rodrigo Becao, Diego Coppola e Diogo Leite, che da tempo sono finiti sul taccuino della dirigenza gigliata. In uscita invece Mattia Viti, che farà rientro al Nizza per poi approdare alla Sampdoria.

In carriera Bijol ha vestito per 95 volte, segnando 5 gol la maglia dell'Udinese. Inoltre vanta 96 presenze e 7 reti con il CSKA Mosca, 31 partite con l'Hannover, 30 gare e 3 centri con il Rudar Velenje e 14 incontri e un gol con il Leeds. Sono 69 invece le sfide disputate con la maglia della Slovenia, impreziosite da una rete.

C'è grande attenzione anche per le cessioni, che Goretti vuole perfezionare il prima possibile. Resta incerto il futuro di Simon Sohm, richiesto dalla Cremonese, che lo vuole in prestito, ma per cui anche dalla Turchia potrebbero arrivare offerte. Amir Richardson sta cercando di capire le intenzioni del Nizza e nel frattempo ha registrato un sondaggio del Paris FC, mentre Hans Nicolussi Caviglia e Christian Kouame piacciono rispettivamente a Cagliari e Sampdoria.