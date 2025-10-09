Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bijol, 18 milioni per non giocare mai a Leeds. Colpa di un'espulsione con l'Udinese

Bijol, 18 milioni per non giocare mai a Leeds. Colpa di un'espulsione con l'UdineseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Ci si aspettava un inizio diverso, decisamente diverso da Jaka Bijol al Leeds United. I freddi numeri dicono che a oggi lo sloveno ha giocato la miseria di 90 minuti, in Coppa di Lega contro lo Sheffield Wednesday, penultimo nella Championship inglese. In Premier League invece, siamo ancora incredibilmente a zero minuti giocati.

Problemi fisici? Macché. Il tecnico Daniel Farke lo convoca regolarmente e regolarmente lo si vede scaldare la panchina di Elland Road e degli stadi in cui il Leeds ha giocato. Eppure per averlo il club ha sborsato ben 18 milioni di euro, non proprio noccioline.

Bijol ha pagato, incredibile a dirsi, il cartellino rosso rimediato nell'ultima giornata di Serie A, nella partita contro la Fiorentina. La squalifica è stata pertanto scontata nella prima giornata di Premier League, dove il tecnico Daniel Farke ha deciso di puntare su Pascal Struijk, che ha risposto con una grande prestazione non dando al tecnico una sola ragione per escluderlo dalle partite successive. Con buona pace di Bijol, che si è dovuto accontentare di guardare lo spettacolo del massimo campionato inglese dalla panchina.

Nell'unica partita giocata, in Coppa di Lega, Bijol è apparso comprensibilmente arrugginito non avendo il ritmo partita. Recentemente ha esternato la sua frustrazione, parlando alla stampa slovena: "Non sono affatto contento della situazione attuale. Ci sono sempre alti e bassi, devi superare questi momenti. Sono sicuro che la mia opportunità al Leeds arriverà, spero il prima possibile". Sempre il difensore ha comunque compreso le scelte di Farke: "Abbiamo iniziato bene la stagione e non c'era bisogno di apportare cambiamenti nella squadra. La stagione è ancora lunga".

JAKA BIJOL - LEEDS UNITED
Presenze: 1
Da titolare: 1
Reti: 0
Assist: 0

Articoli correlati
L'Udinese saluta anche Lucca: si attendono i rinforzi dal mercato L'Udinese saluta anche Lucca: si attendono i rinforzi dal mercato
Udinese, il post Bijol è un rebus: Mbuyamba ha problemi al cuore, Bella-Kotchap costa... Udinese, il post Bijol è un rebus: Mbuyamba ha problemi al cuore, Bella-Kotchap costa caro
Udinese, tiene sempre banco il nome di Lucca: Milan e Atalanta si inseriscono Udinese, tiene sempre banco il nome di Lucca: Milan e Atalanta si inseriscono
Altre notizie Serie A
Ambrosini: "Modric ricorda Maldini, Leao deve tirar fuori predisposizione al sacrificio"... Ambrosini: "Modric ricorda Maldini, Leao deve tirar fuori predisposizione al sacrificio"
Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega
Al Khelaifi: “La Superlega era già morta. Felici per il ritorno del Barcellona” Live TMWAl Khelaifi: “La Superlega era già morta. Felici per il ritorno del Barcellona”
Inter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"... TMWInter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"
Infantino: "Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a... TMWInfantino: "Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti"
Okafor, alto gradimento a Leeds. Già due reti e i tifosi lo esaltano Okafor, alto gradimento a Leeds. Già due reti e i tifosi lo esaltano
Carnesecchi: "Gattuso ti fa sentire dentro qualcosa di grande. Donnarumma incredibile"... Carnesecchi: "Gattuso ti fa sentire dentro qualcosa di grande. Donnarumma incredibile"
Inter, Mkhitaryan: "La crescita è evidente, ci stiamo preparando per raccogliere... Inter, Mkhitaryan: "La crescita è evidente, ci stiamo preparando per raccogliere i frutti"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
2 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
4 De Jong si espone come Rabiot: "Non è giusto andare a Miami per Villarreal-Barcellona"
5 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.1 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.2 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.3 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.4 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.5 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
Immagine top news n.6 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.7 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Patti: “Passeri innovatore, Tomei incarna la nostra filosofia. Ascoli merita di sognare”
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.3 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco
Immagine news Serie A n.2 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
Immagine news Serie A n.3 Ambrosini: "Modric ricorda Maldini, Leao deve tirar fuori predisposizione al sacrificio"
Immagine news Serie A n.4 Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega
Immagine news Serie A n.5 Al Khelaifi: “La Superlega era già morta. Felici per il ritorno del Barcellona”
Immagine news Serie A n.6 Inter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Adorni: "Col Palermo sfida bellissima. Andremo là a giocarcela"
Immagine news Serie B n.2 Padova, di padre in figlio. Fortin Sr: "Buono l'impatto di Mattia con la B. Lens? È presto"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, a bilancio un rosso da oltre 26 milioni. L'andamento economico negli ultimi anni
Immagine news Serie B n.4 Trapani, più che un'infermeria sembra un ospedale: finora 26 giocatori con problemi fisici
Immagine news Serie B n.5 Lucioni sulla Serie B: "Palermo squadra da battere. Frosinone? Sono sorpreso"
Immagine news Serie B n.6 Pisacane sul Monza: "Squadra importante. Felice siano rimasti Carboni e Izzo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Il Vicenza è maturo per la Serie B. Ora sogno una nuova sfida”
Immagine news Serie C n.2 Patti: “Passeri innovatore, Tomei incarna la nostra filosofia. Ascoli merita di sognare”
Immagine news Serie C n.3 Cavese, fumata bianca in arrivo per Luciani: accordo annuale col difensore
Immagine news Serie C n.4 Novara, la vittoria tarda ad arrivare. Boveri: "Avanti con Zanchetta in panchina"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Rizzo: "Entrati nel calcio per vivere un sogno e creare qualcosa per le persone"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Europa Cup, Inter sul velluto. Eintracht e Breidablik ipotecano la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?