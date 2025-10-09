Bijol, 18 milioni per non giocare mai a Leeds. Colpa di un'espulsione con l'Udinese

Ci si aspettava un inizio diverso, decisamente diverso da Jaka Bijol al Leeds United. I freddi numeri dicono che a oggi lo sloveno ha giocato la miseria di 90 minuti, in Coppa di Lega contro lo Sheffield Wednesday, penultimo nella Championship inglese. In Premier League invece, siamo ancora incredibilmente a zero minuti giocati.

Problemi fisici? Macché. Il tecnico Daniel Farke lo convoca regolarmente e regolarmente lo si vede scaldare la panchina di Elland Road e degli stadi in cui il Leeds ha giocato. Eppure per averlo il club ha sborsato ben 18 milioni di euro, non proprio noccioline.

Bijol ha pagato, incredibile a dirsi, il cartellino rosso rimediato nell'ultima giornata di Serie A, nella partita contro la Fiorentina. La squalifica è stata pertanto scontata nella prima giornata di Premier League, dove il tecnico Daniel Farke ha deciso di puntare su Pascal Struijk, che ha risposto con una grande prestazione non dando al tecnico una sola ragione per escluderlo dalle partite successive. Con buona pace di Bijol, che si è dovuto accontentare di guardare lo spettacolo del massimo campionato inglese dalla panchina.

Nell'unica partita giocata, in Coppa di Lega, Bijol è apparso comprensibilmente arrugginito non avendo il ritmo partita. Recentemente ha esternato la sua frustrazione, parlando alla stampa slovena: "Non sono affatto contento della situazione attuale. Ci sono sempre alti e bassi, devi superare questi momenti. Sono sicuro che la mia opportunità al Leeds arriverà, spero il prima possibile". Sempre il difensore ha comunque compreso le scelte di Farke: "Abbiamo iniziato bene la stagione e non c'era bisogno di apportare cambiamenti nella squadra. La stagione è ancora lunga".



JAKA BIJOL - LEEDS UNITED

Presenze: 1

Da titolare: 1

Reti: 0

Assist: 0