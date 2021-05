Squalifica confermata per De Sciglio. Espulso nel finale di Monaco-Lione, salterà il Nimes

Il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese ha confermato il turno di squalifica per Mattia De Sciglio, che era stato espulso nel convulso finale di partita tra Monaco e Lione. Il club di Aulas ha fatto ricorso e la squalifica era stata sospesa in un primo momento (infatti è sceso in campo sabato contro il Lorient), ma oggi è stata convalidata. Salterà quindi la sfida contro il Nimes, in programma domenica.