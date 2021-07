Stallo Everton-PSG, quale futuro per Kean? Gli inglesi lo cedono solo a titolo definitivo

Riuscirà Moise Kean a tornare al Paris Saint-Germain? Se lo chiedono in Francia e in Inghilterra: secondo Sky Sports UK, l'Everton non si opporrebbe a una partenza dell'attaccante italiano, ma non vuole sentire parlare di un nuovo prestito. L'ex Juventus si muoverà solo a titolo definitivo e potrebbe restare a Liverpool qualora non arrivasse nessuna offerta ritenuta accettabile. Il PSG ha già speso tanto in questa sessione di mercato e non è sicuro che riesca a trovare un accordo con i Toffees. Dal canto suo, Kean ha già cominciato il ritiro precampionato, ma spera di tornare a Parigi.