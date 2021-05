Stampa francese impietosa con Icardi: "Lo stiamo ancora cercando sul prato dell'Etihad"

vedi letture

"Cercasi disperatamente Mauro Icardi". È il titolo del day after, è una richiesta di spiegazioni all'ennesima pessima prova offerta dall'attaccante argentino, che non riesce mai a essere decisivo nelle partite che contano. La stampa francese sommerge di critiche l'ex capitano nerazzurro, capace anche di smentire il suo tecnico, che aveva grande fiducia nelle sue qualità: "Icardi è un attaccante con l'esperienza che serve in queste partite. Ha caratteristiche diverse che possono servire alla squadra", aveva detto speranzoso Pochettino prima del fischio d'inizio. Una valutazione che non trova riscontro nei fatti, come sottolinea Footmercato: "Non ha esperienza in partite di altissimo livello. Ha giocato la sua prima stagione di Champions League nel 2018-2019 con l'Inter e il suo contributo alla squadra nella fase finale di un anno fa si è limitato ai 78' giocati contro l'Atalanta. Non è nemmeno necessario rivedere la partita per rendersi conto della totale assenza del giocatore. Le statistiche parlano chiaro: 16 palloni toccati in 62 minuti, 9 passaggi tentati (8 riusciti, di cui 4 per Paredes), 5 passaggi ricevuti, 0 tiri, 0 falli commessi, 0 falli subiti. Un fantasma. Nessuno si aspettava da Icardi una partita degna di Kylian Mbappé, ma l'abisso è gigantesco. Un flop costato 50 milioni di euro, anche se potrebbe ritrovarsi primo nelle gerarchie qualora il francese decida di lasciare il PSG".