Stasera Lipsia-Liverpool, le probabili formazioni: Kabak dal 1' anche in Champions

Torna la Champions League, tornano le grandi sfide. Stasera, sul neutro di Budapest, si affronteranno Lipsia e Liverpool: una sfida ricca di fascino, tra due delle più belle realtà del calcio europeo. I tedeschi vogliono ripetere l'exploit della passata edizione, quando giunsero fino alla semifinale. I Reds cercano riscatto in campo europeo dopo i recenti disastri in campionato. Ecco le probabili formazioni della partita della Puskas Arena: pronto all'esordio in Champions Ozan Kabak, acquistato in extremis a gennaio a causa della grande emergenza in difesa. Nagelsmann schiera i suoi col 3-4-2-1: Poulsen sarà l'unica punta, supportato da Nkunku e Olmo.

Lipsia (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo; Poulsen

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcántara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané.