Stasera Orsato arbitra Chelsea-Real. Marca: "L'ideale per questa sfida, insieme al miglior VAR"

vedi letture

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare questa sera la semifinale di ritorno tra Chelsea e Real Madrid. Marca ha tracciato un profilo del fischietto italiano: "Quest'anno non ha diretto partite importanti, mentre il 2020 è stato il suo anno: ha diretto la finale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG. È un arbitro che non concede rigori quando non sono chiarissimi. Sarà aiutato in sala VAR da quello che oggi è considerato uno dei migliori assistenti, Massimiliano Irrati.

Orsato è una vecchia conoscenza sia per il Real che per il Chelsea. Ha arbitrato il Real Madrid in tre occasioni: la prima, contro il Malmö nella stagione 2015-16, quando i Blancos vinsero con un clamoroso 8-0. La seconda contro il Galatasaray nel 2019-20, partita finita 1-0 per gli spagnoli. La terza è stata la sconfitta contro il Manchester City (1-2) nell'ultima gara europea giocata al Bernabéu, un anno fa. Non fischia tanto, sarà l'arbitro ideale per questa sfida".