Suarez meglio di Morata con l'Atletico: 18 gol in 23 partite, allo spagnolo ne erano servite 49

vedi letture

In estate i loro destini si sono quasi incrociati. Uno era il prescelto per diventare il nuovo 9 della Juve e raccogliere l'eredità di Gonzalo Higuain, l'altro avrebbe dovuto continuare nella sua avventura a Madrid, con la maglia dell'Atletico. Poi, i "tempi tecnici" per il tesseramento del primo hanno portato i bianconeri a dirottare le loro attenzioni verso il secondo, che così è tornato a Torino dopo il proficuo biennio 2014-16. Parliamo ovviamente di Luis Suarez e Alvaro Morata, due giocatori che stanno vivendo momenti opposte: lo spagnolo, dopo un ottimo inizio, sta faticando a trascinare la Vecchia Signora e anche in Champions non è riuscito a essere decisivo, mentre il rendimento del Pistolero è stato più continuo ed è già arrivato a quota 18 reti in campionato (le ultime 2 consecutive dopo un breve digiuno), eguagliando quelli segnati dal collega in una stagione e mezza, con ben 26 partite in meno.