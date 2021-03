Suarez racconta i suoi 500 gol: "Il primo al Nacional il più importante"

Raggiunti i 500 gol in carriera, Luis Suarez in un'intervista rilasciata a Bein Sports commenta l'incredibile traguardo raggiunto: "Cinquecento sono una cifra che mai avrei pensato di poter raggiungere. Il riconoscimento di questi gol è solo frutto del mio duro lavoro. Il gol più importante? Quello che ho segnato con la maglia con cui avrei sempre voluto giocare, quella del Nacional in Uruguay. E' il più importante perché è stato il primo di una lunga lista. Poi, a seguire, c'è il primo cn la maglia della Nazionale nel 2007, il primo in Europa con il Groningen, il primo come capitano dell'Ajax, con nel derby con il Liverpool, quello in finale di Champions con il Barcellona e il primo contro il Real Madrid con la maglia dell'Atletico".