Ufficiale Subito due rinforzi per Cannavaro: la Dinamo Zagabria acquista Galesic e Franjic

Confermate le anticipazioni di Tuttomercatoweb.com: la Dinamo Zagabria ha completato il colpo Nikola Galesic dal Rijeka. Per il difensore centrale classe 2001 vanno ai fiumani 4 milioni di euro, cui aggiungere il 50% del cartellino di Jankovic, già in rosa ed arrivato proprio dalla Dinamo nell'estate 2023.

E non è da solo, perché la Dinamo Zagabria ha regalato un altro rinforzo al nuovo allenatore Fabio Cannavaro. Torna nella capitale croata Bartol Franjic, centrocampista classe 2000 che aveva iniziato l'annata in prestito allo Shakhtar Donetsk. Il Wolfsburg lo ha richiamato, girandolo alla Dinamo, sempre per un trasferimento a titolo temporaneo.