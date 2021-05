Nella prossima stagione prenderà il via una nuova competizione UEFA per club: la UEFA Europa Conference League. Le squadre partecipanti giocheranno per un nuovo trofeo, che la UEFA può ora svelare con orgoglio.

Svelato il trofeo della UEFA Europa Conference League

Misura 57,5 cm e pesa 11kg, il trofeo è composto da 32 spine esagonali - una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione - che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo.

La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone da calcio verso il gol: l'ultimo momento di ottimismo per i tifosi. La base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanico opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido.

🏆 A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.

Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.

— UEFA (@UEFA) May 24, 2021