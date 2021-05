Svezia, vittoria in amichevole con la Finlandia: Kulusevski in campo nel finale

È terminato due a zero per la Svezia il test amichevole della Nazionale di Andersson contro la Finlandia. Un gol per tempo nel match che si è disputato alla Friends Arena di Solna: ad aprire le marcature ci ha pensato al 23' l'ex Palermo Quaison, seguito nella ripresa dal rigore trasformato da Larsson. In campo nel finale anche Dejan Kulusevski, subentrato al 77' a Claesson.