Svizzera, Ndoye brilla ma punge il Nottingham Forest: "Non ho moltissimi minuti lì"

"È passato del tempo dal primo gol che ho segnato contro la Germania, a Euro 2024. Riuscire a essere decisivo contro una squadra del genere fa sempre piacere". Ha parlato così Dan Ndoye, esterno d'attacco della Svizzera e del Nottingham Forest, nonché ex Bologna, in seguito al gol firmato in apertura del match poi perso contro la Germania (3-4) in amichevole.

"Quando ho l'opportunità di giocare, do sempre il massimo", ha aggiunto il 25enne. Lo stesso che però non ha fatto a meno di ricollegarsi al momento che sta passando al Nottingham Forest, con un avvicendamento di allenatori (Nuno Espirito Santo, Postecoglou, Dyche) e Vitor Pereira in panchina da metà febbraio. Con un impiego scarso e lontano dall'essere punto fermo dell'undici titolare dei Tricky Trees, con una sola partita da titolare nell'arco delle sei disputate da quando c'è il nuovo tecnico.

"Non ho moltissimi minuti nel mio club, ma oggi (due giorni fa, ndr) ho dimostrato di avere delle qualità. Mi sento benissimo con la Svizzera e ho voglia di godermi questi momenti", ha aggiunto Ndoye ai microfoni di RTS. In stagione intanto ha messo a segno solamente 2 gol, al pari degli assist, nel corso della stagione ormai rivolta al tramonto. Ma il Nottingham Forest è approdato ai quarti di Europa League e di certo l'ex Bologna ambisce a qualcosa di grande.